Галактионов о будущем России U21: «Текущий состав – под вопросом. Пропустим 2 года официальных матчей – возможно, будут более младшие команды»

Старший тренер сборной России U21 высказался о будущем команды.

– Будет ли сборная собираться в ноябре?

– Сбор должен быть, институт сборных команд должен работать. Вопрос в том – какая эта будет возрастная категория футболистов, учитывая, что нас, скорее всего, не будет на жеребьевке. Текущая команда находится под вопросом.

Если руководство примет решение сохранить эту команду – это один вариант. Если мы пропустим ближайшие два года официальных матчей – возможно, это будут более младшие команды», – сказал .