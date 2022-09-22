Галактионов о 6:1 с Беларусью U21: «Увидели, что у нас есть хорошее поколение, способное прогрессировать»

Старший тренер молодежной сборной России оценил товарищеский матч с Беларусью (6:1).

— От чего отталкивались при выборе стартового состава на матч?

— Отталкивались в первую очередь от состояния футболистов — кто сыграл чуть раньше в матчах Премьер-лиги, кто-то больше, кто меньше. Также хотели увидеть определенные клубные взаимодействия.

Мы владели преимуществом в первом тайме, но моменты не реализовали. Вторые 45 минут получились еще более уверенными: ребята увеличили темп игры, быстроту движения мяча. Самое главное — еще больше появилась мысль в игре и качество, которое воплотилось в положительный результат.

— Сегодня, по сути, два тайма сыграли два разных состава. Почему?

— Мы сразу для себя решили, что все ребята должны получить игровую практику, чтобы дозировать ее и чтобы все вернулись здоровыми в расположение клубов, новички смогли почувствовать атмосферу сборной, атмосферу международного матча, пусть и товарищеского. Это очень важно.

— Учитывая плотный и сжатый сбор, все получилось сегодня из задуманного?

— С учетом того, что у нас была одна тренировка и нам удалось немного позаниматься тактикой, а вечером провести теорию и посмотреть базовые принципы игры соперника, конечно, шероховатости есть. Куда без них? Но содержание второго тайма, та мысль, нас порадовало.

Самое главное – мы в очередной раз увидели, что у нас есть хорошее поколение молодых ребят, которое способно прогрессировать и в перспективе может быть востребовано в национальной сборной, имеет хорошее качество для своего развития в дальнейшем.

— Как вам второй гол Ермакова?

— Прекрасный мяч. Вопрос даже не самого гола, а отношения, с которым футболист вышел на поле и его качества игры. Это все воплощается в результативные действия, – сказал .