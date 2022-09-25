Галактионов о 2:1 с Казахстаном U21: «Показали не все, на что способны. Не хватило целостности»

Старший тренер сборной России U21 оценил победу над Казахстаном (2:1) в товарищеском матче.

– Мы благодарны Федерации футбола Беларуси за приглашение, за возможность провести здесь два контрольных матча.

Та сборная, которая была в лидерах европейского цикла и боролась за выход на чемпионат Европы, была расформирована из-за сложившийся ситуации. Сейчас это новый созыв, нам удалось пригласить ребят и познакомиться с ними.

Мы провели два матча, добились хорошего результата и, самое главное, показали достойное качество игры. Что-то получалось, что-то – нет. Главное, что футболисты возвращаются в свои клубы без травм.

– Насколько вы довольны обороной команды после сегодняшнего матча?

– Вопрос не только к игрокам обороны, но и ко всей команде. Это была вторая игра за три дня, наверное, не хватило свежести, динамики и агрессии. Голова была не свежей, нам все надо делать быстрее – с мячом и без.

– Довольны ли вы взаимодействием игроков на поле?

– Думаю, в первом матче [с Беларусью – 6:1] взаимодействие было лучше, чем сегодня. С точки зрения организации игры, многие эпизоды в этом матче не получались. Но это рабочий процесс. Мы завершили учебно-тренировочный сбор, провели игры, и ребята возвращаются в свои команды.

– Мало моментов в атаке сегодня было благодаря организации игры соперника?

– Соперник оборонялся большим количеством игроков в достаточно низком блоке, но вопросы есть и к нам. Нужно было играть быстрее, больше делать индивидуальных действий, открываний за спину. Вот эти два фактора повлияли.

– Не показалось ли вам, что на флангах сборная играла слишком рискованно?

– Для того чтобы создавать моменты, когда соперник глубоко обороняется, необходимо рисковать. Для этого нужны организованные высокие активные фланги. Именно так мы создали большое количество моментов в матче с Беларусью. Денисов сделал много прострелов и создал голевых моментов, а сегодня это не получилось. Но это вопрос не только флангов, но и игроков опорной зоны, которые должны были страховать партнеров.

– Прошел сбор – насколько игроки впитали ваши идеи за это время?

– Большинство уже с нами давно и понимают базовые принципы игры. Повторю: сегодня не все получалось с точки зрения организации игры. Не хватило целостности, несмотря на отдельные хорошие отрезки в обеих таймах.

Конечно, когда сборная имеет возможность собираться постоянно, проводить матчи друг за другом – картинка более целостная. Сегодня нельзя сказать, что мы показали все, на что способна команда, – сказал .