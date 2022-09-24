Сборная России U-21 выиграла 7 матчей подряд. Общий счет – 22:2

Молодежная сборная России выиграла седьмой матч подряд.

Сегодня команда одержала победу в товарищеской игре с Казахстаном (2:1). В составе российской команды дубль сделал Константин Тюкавин.

Ранее сборная России U-21 обыграла команды Беларуси (6:1), Испании (1:0), Словакии (3:0), Литвы (3:0), Северной Ирландии (1:0) и Мальты (6:0). Общий счет последних 7 матчей – 22:2 в пользу российской команды.

Последнее поражение российской молодежки датируется 3 сентября 2021 года – тогда россияне проиграли Испании со счетом 1:4.