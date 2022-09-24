У Тюкавина 6 голов в 5 последних матчах за Россию U21. Сегодня – дубль в игре с Казахстаном

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Константин Тюкавин забил 6 голов в 5 последних матчах за молодежную сборную России. 

Сегодня нападающий «Динамо» сделал дубль в товарищеском матче против Казахстана (2:0, перерыв). На 33-й минуте он забил с игры, а на 41-й реализовал пенальти, который сам же и заработал.

До этого 20-летний футболист забил по одному голу в ворота Беларуси (6:1) и Испании (1:0), а в матче с Литвой (3:0) он сделал дубль. В игре со Словакией он не забил, но отдал голевой пас (3:0).

С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь

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