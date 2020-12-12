Артем Дзюба: «Я стараюсь оставить след в истории «Зенита» и российского футбола»

Нападающий оценил свои шансы подняться выше третьего места в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

– Верили, что сможете замахнуться на тройку самых результативных игроков в истории клуба?

– Конечно же, нет. Я даже не думал об этом. Все свои цели ставлю поступательно, иду от игры к игре, от сезона к сезону.

Хочу становиться лучше, сильнее, учусь. Все мы проходим определенный путь, на какие-то вещи с возрастом смотрим по-другому.

Я старался, по сей день стараюсь и дальше буду прикладывать все усилия, чтобы оставить какой-то след в зенитовской истории и истории российского футбола. Круто, что приблизился к лучшим бомбардирам клуба, надеюсь забраться как можно выше в этом топ-3.



– Сейчас вы занимаете четвертое место (86 голов), в одном мяче позади . Серебро тоже близко – у 101 гол. Догнать Александра Кержакова и его 163 забитых мяча вам кажется реальным?

– Скажем так, занять второе место точно реально. А вот дальше будет очень интересно. Посмотрим, если, дай бог, здоровья хватит и буду соответствовать уровню игры «Зенита», то почему бы и нет.

Есть ведь такие примеры, как Ибрагимович. Попытаться в любом случае можно, но будет очень тяжело, потому что Саша – легенда, забил очень много голов. Но у него и матчей гораздо больше, чем у меня! – сказал Дзюба.