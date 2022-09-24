Fight Nights Гаджиева против «Эгриси» Уткина. Всю неделю они разогревали матч, а теперь играют в Медиалиге

Во 2-м туре Winline Медиалиги играют Fight Nights и «Эгриси».

Перед матчем босс Fight Nights Камил Гаджиев пообещал своей команде премию за победу – 500 тысяч рублей.

Уткин посчитал это бравадой и предложил Гаджиеву пари на эту сумму. Камил согласился принять его, только при условии, что Уткин сам отыграет 90 минут на поле.

Fight Nights – «Эгриси» – 0:0 (первый тайм)

Fight Nights: Фильцов, Мишель, Акоп, Гига, Ама, Аба, Batiay, Romanlekid, Гаджиев, Ляпа, Алиев.

«Эгриси»: Клюкин, Вострухов, С. Коваленко, Тимофеев, Сушила, Алексеев, Косачев, Курамшин, Кулик, Пономарев, Сменчугов.

Зарубы Уткина и Гаджиева на 500 тысяч не будет. Оба обвиняют друг друга в сливе