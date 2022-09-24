Статистика Мостового-тренера: 100-процентный показатель побед после 2 игр и 0 пропущенных

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Медиалиги.

И Мостовой стартовал с двух побед подряд. В 1-м туре его команда обыграла МФК «Рубин» (1:0), во 2-м – «Эгриси» Василия Уткина (1:0).

Таким образом, у Мостового пока 100-процентный показатель побед в тренерской карьере и 0 пропущенных мячей.

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 2 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 0 Разница мячей: 2:0

Fight Nights – МФК «Рубин» – 1:0

Fight Nights – «Эгриси» – 1:0

Будем следить за развитием карьеры Мостового.

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