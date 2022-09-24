Уткин о 2:1 с Кыргызстаном: «Как будто официальный матч какой‑то квалификации. Не было ощущения товарищеской игры»

Даниил Уткин подвел итоги товарищеского матча с Кыргызстаном (2:1).
Хавбек стал автором победного гола на 89-й минуте.
– Расскажите про ваш гол.
– Хорошая комбинация, разыграли мяч. Поле еще немного нехорошего качества, но сыграли низом. Связка с Комличенко работает, видимо, и в обратную сторону.
– На угловых специально старались на Комличенко играть?
– Была задача подавать в конкретную зону. Не было такого, что тренер сказал подавать на Комли.
– Как вам атмосфера на матче?
– Самые лучшие впечатления. Давно хотим играть при полном стадионе. Насколько видно, нет пустых мест. Хочу, чтобы в России так же было. Чтобы мы радовали болельщиков, играя в футбол.
– Что скажете о словах Валерия Карпина про эксперименты в игре?
– То, что он требовал, для нас не было новым. Все все знали. Некоторые новенькие включались в работу, конечно. Про эксперименты Валерия Георгиевича у него надо узнать.
– Как вам специфически установленная скамейка запасных?
– Плохо, из‑под земли как будто смотришь. Но тут хорошая атмосфера, доброжелательные люди, приняли очень хорошо, самые приятные впечатления остались.
– Атмосферу международного матча удалось прочувствовать?
– Удалось полностью прочувствовать. У меня не было ощущения, что это товарищеская игра. А как будто это официальный матч минимум какой‑то квалификации. Я первый раз в основной сборной, счастлив.
– Впечатления об игре?
– Хотелось качество игры получше показать, но положительный результат всегда остается, – сказал полузащитник сборной России и «Ростова»