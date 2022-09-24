Уткин о 2:1 с Кыргызстаном: «Как будто официальный матч какой‑то квалификации. Не было ощущения товарищеской игры»

подвел итоги товарищеского матча с (2:1).

Хавбек стал автором победного гола на 89-й минуте.

– Расскажите про ваш гол.

– Хорошая комбинация, разыграли мяч. Поле еще немного нехорошего качества, но сыграли низом. Связка с Комличенко работает, видимо, и в обратную сторону.

– На угловых специально старались на Комличенко играть?

– Была задача подавать в конкретную зону. Не было такого, что тренер сказал подавать на Комли.

– Как вам атмосфера на матче?

– Самые лучшие впечатления. Давно хотим играть при полном стадионе. Насколько видно, нет пустых мест. Хочу, чтобы в России так же было. Чтобы мы радовали болельщиков, играя в футбол.

– Что скажете о словах Валерия Карпина про эксперименты в игре?

– То, что он требовал, для нас не было новым. Все все знали. Некоторые новенькие включались в работу, конечно. Про эксперименты Валерия Георгиевича у него надо узнать.

– Как вам специфически установленная скамейка запасных?

– Плохо, из‑под земли как будто смотришь. Но тут хорошая атмосфера, доброжелательные люди, приняли очень хорошо, самые приятные впечатления остались.

– Атмосферу международного матча удалось прочувствовать?

– Удалось полностью прочувствовать. У меня не было ощущения, что это товарищеская игра. А как будто это официальный матч минимум какой‑то квалификации. Я первый раз в основной сборной, счастлив.

– Впечатления об игре?

– Хотелось качество игры получше показать, но положительный результат всегда остается, – сказал полузащитник сборной России и