Ломаев о Карпине: «Хороший специалист, держит контакт с игроками. Он ответственный за атмосферу в сборной, у него свое видение футбола»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов Р-Спорт Иван Ломаев Футбол

Иван Ломаев рассказал, что Валерий Карпин отвечает за атмосферу в сборной России. 

– Как тебе Карпин?

– Хороший специалист, держит контакт с футболистами. Он ответственный за атмосферу в команде.

У него свое видение футбола. Хочет, чтобы мы понимали его требования. На тренировках очень много тактики, по 40 минут делаем тактические упражнения.

– Валерий Георгиевич может назвать кого-то бревном или корягой. Тебе уже доставалось?

– Пока нет (смеется). Но это нормальная ситуация, что такого-то? Это, наоборот, круто, когда тренер может подколоть тебя где-то.

– У Карпина жесткие требования по весу. Уложился в них?

– Да, у меня всегда было все в порядке с весом и с жировой. Никаких проблем нет.

– Что скажешь о Кафанове?

– Обращает внимание на все детали, хочет досконально изучить соперника. Очень много говорит о концентрации, вратарь должен быть в игре все 90 минут, – сказал голкипер «Крыльев Советов».

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