Патрис Эвра: «МЮ» всегда будет нуждаться в Роналду. Верю, что он входит в планы тен Хага»

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«Я понимаю разочарование Криштиану Роналду, но тен Хаг говорит: «Я начну новую эру, а Роналду по-прежнему входит в мои планы». И я уверен, что Криштиану Роналду действительно входит в его планы.

Может быть, сейчас «Ман Юнайтед» нужно немного пострадать и им требуются другие футболисты. Но «МЮ» всегда будет нуждаться в Криштиану Роналду. Поверьте мне, настанет момент, когда «МЮ» скажет: «Спасибо, Криштиану. Пожалуйста, останься». Я убежден в этом.

Я думаю, что тен Хагу и Роналду нужно честно поговорить, если они еще этого не сделали. Все, что происходит сейчас, выглядит логично», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» для Betfair.

В этом сезоне 37-летний нападающий забил 1 гол с пенальти за 8 матчей в составе «МЮ». В сумме он провел на поле 378 минут.

Полную статистику португальца можно изучить здесь.