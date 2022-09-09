«МЮ» не забивал в двух матчах, когда Роналду играл в старте, и забил в пяти остальных

не удается забить, когда выходит в стартовом составе.

Под руководством Эрика тен Хага манкунианцы провели семь матчей, и португалец начал с первой минуты два из них: с «Брентфордом» (0:4) в и (0:1) в .

При этом в остальных пяти играх «красные дьяволы» забивали как минимум один мяч. Их 37-летний форвард начинал на скамейке, выходя затем на замену.

В нынешнем сезоне Роналду не совершил еще ни одного результативного действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.