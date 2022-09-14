Роналду летит с «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом», Рэшфорд и Марсьяль – нет

Теги Манчестер Юнайтед Том Хитон Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Шериф Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Харри Магуайр Каземиро Люк Шоу Антони Марсьяль Фред Бруну Фернандеш Виктор Линделеф Донни ван де Бек Маркус Рэшфорд Диогу Далот Скотт Мактомини Джейдон Санчо Аарон Уан-Биссака Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Антони Энтони Эланга Чарли Макнил Радек Витек Алехандро Гарначо Зидан Икбал Футбол

Криштиану Роналду сможет принять участие в матче с «Шерифом» в Лиге Европы.

На игру, которая пройдет в Тирасполе 15 сентября, отправились 22 игрока «Манчестер Юнайтед».

Вратари: Давид Де Хеа, Том Хитон, Радек Витек

Защитники: Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Люк Шоу

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Скотт Мактомини, Зидан Икбал

Нападающие: Криштиану Роналду, Антони, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Алехандро Гарначо, Чарли Макнил.

Таким образом, в этом матче не сыграют Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Донни ван де Бек и Аарон Уан-Биссака.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные