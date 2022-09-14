Роналду летит с «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом», Рэшфорд и Марсьяль – нет

Криштиану Роналду сможет принять участие в матче с «Шерифом» в Лиге Европы.
На игру, которая пройдет в Тирасполе 15 сентября, отправились 22 игрока «Манчестер Юнайтед».
Вратари: Давид Де Хеа, Том Хитон, Радек Витек
Защитники: Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Люк Шоу
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Скотт Мактомини, Зидан Икбал
Нападающие: Криштиану Роналду, Антони, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Алехандро Гарначо, Чарли Макнил.
Таким образом, в этом матче не сыграют Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Донни ван де Бек и Аарон Уан-Биссака.