Эвра о Роналду в запасе «МЮ»: «Он посчитает это несправедливостью, ведь у него 18 голов за сезон. И он прав, но тренера нужно уважать»

Патрис Эвра высказался о положении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Тен Хаг принял шокирующие решения, которые имели очень большое значение. Роналду потерял место в старте и несколько раз выходил на замену, но «Юнайтед» не проигрывает в АПЛ без него.
Давайте будем честны, Криштиану Роналду на скамейке – это мощное заявление, потому что Роналду посчитает это несправедливостью, ведь в прошлом сезоне он забил 18 голов.
Он будет думать: «Почему я на скамейке?» И он прав, но есть тренер, решение которого нужно уважать», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» для Betfair.
В этом сезоне 37-летний нападающий забил 1 гол с пенальти за 8 матчей в составе «МЮ». В сумме он провел на поле 378 минут.
Полную статистику португальца можно изучить здесь.