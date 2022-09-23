Эвра о Роналду в запасе «МЮ»: «Он посчитает это несправедливостью, ведь у него 18 голов за сезон. И он прав, но тренера нужно уважать»

высказался о положении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг принял шокирующие решения, которые имели очень большое значение. Роналду потерял место в старте и несколько раз выходил на замену, но «Юнайтед» не проигрывает в без него.

Давайте будем честны, на скамейке – это мощное заявление, потому что Роналду посчитает это несправедливостью, ведь в прошлом сезоне он забил 18 голов.

Он будет думать: «Почему я на скамейке?» И он прав, но есть тренер, решение которого нужно уважать», – сказал бывший защитник для Betfair.

В этом сезоне 37-летний нападающий забил 1 гол с пенальти за 8 матчей в составе «МЮ». В сумме он провел на поле 378 минут.

Полную статистику португальца можно изучить здесь.