Станислав Магкеев: «О сборной Киргизии мало что знаю. Думаю, матч получится интересным»

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Защитник сборной России Станислав Магкеев считает, что матч с Киргизией получится интересным.

«До этого сбора дважды вызывался в националку и дважды сразу уезжал из-за травмы. Конечно, было очень обидно, хотелось провести полноценный сбор. Наконец-то повреждения не помешали. Мотивация была и после первого вызова, и огромная мотивация сейчас.

О вызове в национальную сборную узнал перед тренировкой. Партнеры по команде, конечно, меня сразу поздравили. Очень рад оказаться в сборной России, это большая честь для меня! 

С адаптацией проблем не возникло. Многих ребят знаю по молодежной сборной. Пообщались с тренерским штабом сборной во главе с Валерием Карпиным, он донес свои требования. Очень большое желание хорошо сыграть и показать себя, даже несмотря на отсутствие официальных матчей.

О сборной Киргизии мало что знаю, знаю только то, что там играет Кичин из «Енисея». Думаю, что матч получится интересным, и очень хочу принять в нем участие», – сказал Магкеев.

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