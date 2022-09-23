Де Йонг и «Барса» проведут переговоры о снижении зарплаты в конце сезона 

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Френки де Йонг и президент «Барселоны» Жоан Лапорта заключили договоренность.

Суть в том, что контракт полузащитника с каталонским клубом не расторгнут. При этом «Барселона» не будет судиться насчет контракта.

В августе была информация, что «Барса» сообщила де Йонгу о возможном нарушении закона при продлении контракта с ним в 2020 года. Клуб хотел аннулировать соглашение, также сообщалось о возможном суде.

Суть договоренности с Лапортой в том, что де Йонг остается, но должен адаптироваться к нынешней ситуации. Футболист в конце сезона сядет за стол переговоров и обсудит с «Барселоной» снижение зарплаты. 

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