Де Йонг и «Барса» проведут переговоры о снижении зарплаты в конце сезона 

Френки де Йонг и президент «Барселоны» заключили договоренность.

Суть в том, что контракт полузащитника с каталонским клубом не расторгнут. При этом не будет судиться насчет контракта.

В августе была информация, что «Барса» сообщила де Йонгу о возможном нарушении закона при продлении контракта с ним в 2020 года. Клуб хотел аннулировать соглашение, также сообщалось о возможном суде.

Суть договоренности с Лапортой в том, что де Йонг остается, но должен адаптироваться к нынешней ситуации. Футболист в конце сезона сядет за стол переговоров и обсудит с «Барселоной» снижение зарплаты.