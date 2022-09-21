Френки де Йонг: «Я всегда хотел остаться в «Барсе». У клуба есть желания, как и у меня. Иногда они противоположны, но все закончилось хорошо»

Френки де Йонг впервые высказался о желании «Барселоны» продать его.

Летом каталонский клуб договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере хавбека, но сделка сорвалась из-за нежелания футболиста покидать «Барсу». Также интерес к игроку проявлял «Челси».

«Я всегда хотел остаться в «Барселоне». Поэтому я все лето был абсолютно спокоен.

Не могу вдаваться в детали. Знаете... У клуба есть желания, как и у меня. Иногда они противоположны. Но все закончилось хорошо», – сказал полузащитник.

Также де Йонг высказался о том, что не играет в стартовом составе «Барселоны».

«Когда я меньше играю, то, конечно, чувствую это. Дело не в технике, потому что ты все равно знаешь, как играть в футбол. Это в большей степени касается физики», – признался Френки.