Мбаппе может принять меры, если подтвердится, что Погба просил наложить на него проклятье

обеспокоен разговорами о желании наложить проклятье на него.

Информация о том, что полузащитник обращался с такой просьбой к шаману, появилась на прошлой неделе. Родной брат хавбека Матиа угрожал Полю обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро.

Несколько футболистов сборной Франции и член тренерского штаба звонили Мбаппе, чтобы обсудить эту ситуацию. В команде тему о возможном проклятии обсуждали еще до того, как информация попала в прессу.

Как отмечает L’Équipe, сам Погба, выступавший на тот момент за , по каким-то причинам не стал связываться с нападающим , чтобы рассказать ему свою версию событий.

Мбаппе следит за развитием ситуации и может принять меры, если появятся веские доказательства, что Погба действительно пытался наложить проклятье на него.

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе