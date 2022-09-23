Михаил Кержаков: «Спартак» не казался мне главным конкурентом «Зенита». Не знаю, почему их туда записали. Сколько там тренеров за 5 лет поменяли?»

не считает конкурентом «Зенита».

– На старте сезона главным конкурентом «Зенита» выглядел «Спартак». Но потом вы их смяли в чемпионате.

– «Спартак» мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА.

А что касается матча, то «Спартак» забил первым. Показалось, что они сами этого испугались. И не понимали, что делать дальше. Пропала уверенность, появились нервные решения.

– Но и вы стали забивать во втором тайме.

– Мы и в первом могли забить пару мячей. В раздевалке – абсолютное спокойствие. Понимали, что надо продолжить в том же духе и голы будут.

– То есть «Спартак» в этом сезоне не конкурент?

– Думаю, нет. Там такая тренерская чехарда была, скольких они поменяли за последние пять лет? А сколько игроков? У нас в этом плане все стабильно. Это огромный фактор. Да, может уйти пара игроков, но это глобально не влияет. А если менять по паре тренеров за сезон, ничего хорошего из этого не выйдет.

Мне нравится Абаскаль. Не знаю, почему на него набросились. Но сразу трудно построить чемпионскую команду. Может, если ему дадут год-два, это случится, – сказал вратарь «Зенита».

лидирует в таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков за 10 туров. «Спартак» на данный момент занимает 5-е место, отставая от сине-бело-голубых на 7 баллов.