Абаскаль про 1:0 с «Локо»: «Спартак» должен был закрывать матч во 2-м тайме. Нужно прагматичнее относиться к моментам»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0).

«Хочется поблагодарить футболистов за их отношение. Была тяжелая неделя. Мы должны дать понять каждому футболисту, что он важен. Хорошо, что вернулись травмированные, так у нас повышается конкуренция и уровень.

Жаль, что не реализовывали моменты, должны были закрывать матч во втором тайме. Мы должны прагматичнее относиться к нашим моментам. Матч прошел по тому плану, что мы и планировали», – сказал Абаскаль.

Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Локо» (1:0). Красно-белые отстают от 2-го места на три очка