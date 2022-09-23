Черчесов о «Зените»: «Устал уже поздравлять сборников с чемпионством. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю»

рассказал, с кем общается из игроков сборной России.

— С кем из игроков сборной поддерживаете более или менее регулярную связь?

— Последние, кто звонил, — Джикия и Соболев, которые были в отличной компании с Трахтенбергом. Недавно переписывались с Головиным и Дзюбой. Поздравил с победой Оздоева.

Ранее поздравил с чемпионством сборников из «Зенита» — устал уже поздравлять. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю! (Улыбается.)

— Считаете ли, что кто-то в этом сезоне сможет составить «Зениту» конкуренцию?

— Есть , это уровень. Понятно, что конкурентная среда имеется, но чемпион играл и победил уже и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо». Если сама команда из Санкт-Петербурга даст такую возможность, то конкуренты будут приближаться. А если не даст, то им будет сложно, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий ныне «Ференцварош».