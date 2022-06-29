Черчесов про Дзюбу и Оздоева в «Ференцвароше»: «Не говорили с ними. Они были ключевыми игроками в сборной при мне, вот и пишут про интерес»

рассказал, почему «Ференцварош» пока не пригласил игроков из .

– Расскажите о своих новичках. Почему среди них нет ?

– К нам присоединилось четыре игрока. Нападающий Адама Траоре отлично проявил себя в «Шерифе», неплохо смотрелся в Лиге чемпионов-2021/22. Центральный защитник Матс Кнустер раньше выступал за голландский «Хераклес». Его коллега по амплуа Расмус Теландер перешел из датского «Ольборга». И подписали опытного французского атакующего полузащитника Ксавье Мерсье из бельгийского «Левена».

При этом СМИ много пишут и о Дзюбе, и о , и о других футболистах, которые ассоциируются со мной. Это понятно, но ни с кем из них мы не говорили.

Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными.

– В чем природа подобных разговоров?

– При мне Артем и Магомед были ключевыми футболистами в сборной, поэтому журналисты и сообщают об интересе «Ференцвароша» к ним. Но если нам кто-то нужен, то официально ведем переговоры. Никаких секретов нет, – сказал главный тренер .