Черчесов о Дзюбе: «Был бы полезен в игре с Хорватией, если говорить о лидерских качествах и форме»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу отсутствия форварда Артема Дзюбы в составе национальной команды.

– Как вы считаете, мог бы помочь сборной в такой ответственной игре [как с Хорватией] ?

– Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошел и завершился поражением сборной России. Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команды в Сплите. Но, опять же, рассуждать об этом долго смысла нет – вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем.

Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию – почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией.

Нужно просто определиться, чего мы хотим, и не доводить ситуацию до абсурда, – отметил Черчесов.