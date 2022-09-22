Левандовски о «Барсе»: «Когда я увидел, насколько решительно они настроены, понял, что этот трансфер гораздо реалистичнее, чем любой слух про «Реал»

высказался о переходе в «Барселону».

Нападающий перешел в каталонский клуб из «Баварии» этим летом за 45+5 млн евро.

«Когда я увидел, насколько решительно они были настроены подписать меня, я понял, что этот трансфер гораздо более реалистичен, чем любой из предыдущих слухов про .

Этот глоток свежего воздуха поможет мне не чувствовать усталости долгие годы. Я не чувствовал ее в Германии, но я понимал, что она может наступить в любой сезон.

Жизнь в и игра в Ла Лиге всегда были моей мечтой, не только в спортивном плане, но и в личном», – сказал Левандовски в интервью Kwartalnik Sportowy.