Кингсли Коман: «Левандовски – один из лучших чистых форвардов в мире, если не лучший, но у Бензема есть качества, которых нет у Роберта. Они оба в мировом топе»

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Кингсли Коман сравнил Карима Бензема и Роберта Левандовского.

– Ты играл с Левандовским и Бензема. Кто сильнее?

– Сложно выбрать сильнейшего, потому что это два очень разных профиля. Как чистый нападающий, Левандовски является одним из лучших, если не лучшим в мире. Карим обладает качествами, которых нет у Левандовского.

Все зависит от вашей системы игры, и от того, какой тип нападающего вам нужен. Что несомненно, так это то, что эти двое находятся в мировом топе», – сказал полузащитник «Баварии» в эфире Rothen s’enflamme. 

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