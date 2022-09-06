Карлес Пуйоль: «Левандовски должен выиграть «Золотой мяч» в «Барсе». Он заслужил»

Карлес Пуйоль считает, что Роберт Левандовски заслужил «Золотой мяч».
«Левандовски – один из лучших нападающих мира, и дело не только в его результативности. Он нагружает оборону, умеет удерживать мяч, способен комбинировать. Надеюсь, он сможет выиграть «Золотой мяч». Левандовски заслужил его за все хорошие сезоны в прошлом.
Роберт должен выиграть «Золотой мяч» в «Барсе». Это стало бы хорошим знаком.
Бензема и Левандовски – лучшие форварды мира на сегодняшний день. Бензема стал лидером «Мадрида» после ухода Криштиану, а Левандовски провел много невероятных сезонов в «Баварии», – сказал бывший защитник «Барселоны».