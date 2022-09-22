Бонуччи о свисте в адрес сборной Италии: «Это делают безмозглые люди. Игрок представляет целую нацию, в том числе тех, кто свистит»

осудил освистывающих сборную Италии болельщиков.

«Очень тяжело жить с разочарованием и грустью в связи со вторым подряд непопаданием на чемпионат мира, но, увы, таков футбол.

Мы должны найти силы двигаться дальше, вернуть те эмоции, которые были у нас на чемпионате Европы.

Освистывающие сборную люди, на мой взгляд, безмозглые. Футболисты представляют целую нацию, в том числе тех, кто свистит.

Мы должны вырасти с культурной точки зрения, завтра ждем заряженный , – сказал защитник итальянцев.

23 сентября сборная Италии примет в Милане в матче Лиги наций Англию.