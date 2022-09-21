Фанаты «Юве» подвергли Бонуччи критике за извинения после 0:1 с «Монцей»: «Он никогда не был лидером и никогда им не будет»

Фанаты подвергли жесткой критике капитана команды .

Ультрас туринцев возмутило, что после поражения от «Монцы» (0:1) в 7-м туре Серии А игрок подвел партнеров к гостевому сектору, чтобы извиниться перед болельщиками за неудачу.

«Мы стали свидетелями непонятной сцены, которая вызывает у нас улыбку. А точнее – смешной сцены, задуманной тем, кто выставляет себя лидером, но ведет себя как жертва.

Бонуччи никогда не был лидером и никогда им не будет: ни в «Тревизо», ни в «Пизе», ни в «Бари», ни в «Милане», ни в «Ювентусе», конечно.

То же самое касается тех, кто его поддерживает. Если есть иерархия, для этого есть причина. Хороший солдат не обязательно становится хорошим генералом.

Заставлять профессиональных игроков, как жертвенных ягнят, пялиться на трибуны, откуда несутся насмешки и оскорбления, придавать законность протестам всего через месяц после начала сезона – это просто абсурдно.

Единственным результатом может быть слабая команда, отягощенная негативом и комплексом жертвы. Это прямо противоположно тому, что нужно в футболе. Вы наносите ущерб своим партнерам и команде в целом больше, чем любой некомпетентный тренер или управленец.

Роль ультрас (настоящих) состоит в том, чтобы поддерживать команду до тех пор, пока это возможно. Все жалобы и извинения – в конце сезона или в другой обстановке. Если бы нам было что вам сказать, то мы бы сделали это на базе, глядя вам в глаза, как это было всегда.

Это тем более не должно происходить на поле соперника, что выставляет нас и делает вас смешными и слабыми. Тот, кто носит футболку «Ювентуса», должен склонять голову только перед своими и ни перед кем другим, включая СМИ.

Все, что требуется, это бросить взгляд с поля на трибуны, приветствуя поднятой рукой, а не диким празднованием голов, чтобы мы знали, что вы извиняетесь. И, наконец, игроки не должны брать на себя ответственность за то, в чем повинны некомпетентные руководители», – говорится в заявлении.