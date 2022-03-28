Сборная Италии оставила очень много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии. Бонуччи извинился

Сборная Италии оставила очень много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии.

В соцсетях распространились фото и видео, где видно, что по раздевалке стадиона в Палермо разбросаны десятки пустых бутылок, использованных салфеток и даже окурков.

Защитник сборной Италии и извинился за оставленный беспорядок.

«Это была большая ошибка. В следующий раз мы уделим этому больше внимания. Мы были очень разочарованы. Не думали, что такие детали могут иметь значение. Мы уделим этому больше внимания в предстоящих играх. Приносим свои извинения», – сказал футболист.

Фото: твиттер luciano