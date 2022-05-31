Бонуччи о Месси: «Как и Роналду, он остается одним из лучших в мире. Сложно подобрать слова, чтобы описать игрока с таким количеством «Золотых мячей»

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Леонардо Бонуччи отреагировал на слова Лионеля Месси о сборной Италии.

Аргентинец выразил сожаление, что «скуадры адзурры» не будет на предстоящем чемпионате мира.

«Мы благодарны Месси за теплые слова. Но эта рана останется открытой до тех пор, пока мы не сыграем там. Мы совершили много ошибок и должны взять вину на себя. Нам немного не хватило для того, чтобы сыграть на турнире, который каждый футболист считает чем-то особенным.

Что касается Месси, то сложно подобрать слова, чтобы описать футболиста, который выиграл столько «Золотых мячей». Он, как и Криштиану Роналду, был и остается одним из лучших в мире. К нему нужно будет отнестись с огромным уважением», – сказал защитник сборной Италии накануне игры с Аргентиной на «Уэмбли».

«Матч ТВ» покажет матч Италии и Аргентины. Сборные сыграют 1 июня на «Уэмбли»

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