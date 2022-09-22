Экс-президент «Барсы» Росель оправдан по делу о налоговом мошенничестве на 230 тысяч евро. Ему грозило почти 3 года тюрьмы

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Сандро Росель оправдан по делу о мошенничестве. 

Прокуратура обвиняла бывшего президента «Барселоны» в уклонении от выплаты части налогов – утверждалось, что в 2012 году он сообщил о доходах своей компании в размере 230 296 евро, хотя должен был указать эту сумму как часть личного дохода в своей налоговой декларации.

Сторона обвинения запросила для Роселя 2 года и 9 месяцев тюремного заключения. 

Суд признал менеджера невиновным. Тем не менее ему пришлось вернуть в государственную казну невыплаченную в тот период сумму. 

В октябре Росель, Жозеп Бартомеу и Неймар предстанут перед судом по делу коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса». Истец просит приговорить Роселя, который в период сделки был президентом «Барселоны», и Бартомеу, вице-президента «блауграны» на тот момент, к 8 годам заключения.

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