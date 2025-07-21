Аршавин о Гонду вне старта «Зенита»: «Мне кажется, он более классный игрок. Может, со здоровьем что‑то не в порядке»
Андрей Аршавин оценил невыход Лусиано Гонду в старте на матч с «Ростовом» (2:1).
Форвард «Зенита» вышел на замену на 79-й минуте. С первых минут в атаке играл Матео Кассьерра, открывший счет в середине второго тайма.
«Не знаю, почему не играет Лусиано. Мне кажется, он более классный игрок.
Кажется, что со здоровьем что‑то может быть не совсем в порядке», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию перед матчем с «Ростовом».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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