Аршавин о Гонду вне старта «Зенита»: «Мне кажется, он более классный игрок. Может, со здоровьем что‑то не в порядке»

Андрей Аршавин оценил невыход Лусиано Гонду в старте на матч с «Ростовом» (2:1).

Форвард «Зенита » вышел на замену на 79-й минуте. С первых минут в атаке играл Матео Кассьерра , открывший счет в середине второго тайма.

«Не знаю, почему не играет Лусиано . Мне кажется, он более классный игрок.

Кажется, что со здоровьем что‑то может быть не совсем в порядке», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию перед матчем с «Ростовом».

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