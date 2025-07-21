Лодыгин близок к уходу из «Панатинаикоса». Вратарь не входит в планы экс-тренера «Спартака» Витории (Legalbet)

Вратарь Юрий Лодыгин, скорее всего, покинет «Панатинаикос» этим летом.

Как сообщает Legalbet, тренер греческого клуба Руй Витория, ранее возглавлявший «Спартак», не рассчитывает на 35-летнего игрока в предстоящем сезоне.

Экс-голкипер «Зенита» выступает за «Панатинаикос» с 2022 года. В прошлом сезоне Лодыгин провел в чемпионате Греции лишь 4 матча, сыграв на ноль один раз.