Ланг после перехода в «Наполи»: «Первым делом выучил, как по-итальянски «я устал». Тренировки изнурительные, но это пойдет на пользу»
Ноа Лангу тяжело даются тренировки в «Наполи».
На прошлой неделе вингер перешел в неаполитанский клуб из ПСВ за 25+2 млн евро.
«Первым делом я выучил, как по-итальянски «я устал». Тренировки здесь изнурительные, но это пойдет на пользу – я выйду из зоны комфорта.
Теперь я должен упорно работать, чтобы стать лучшей версией себя», – сказал Ноа.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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