Ланг после перехода в «Наполи»: «Первым делом выучил, как по-итальянски «я устал». Тренировки изнурительные, но это пойдет на пользу»

Ноа Лангу тяжело даются тренировки в «Наполи».

На прошлой неделе вингер перешел в неаполитанский клуб из ПСВ за 25+2 млн евро.

«Первым делом я выучил, как по-итальянски «я устал». Тренировки здесь изнурительные, но это пойдет на пользу – я выйду из зоны комфорта.

Теперь я должен упорно работать, чтобы стать лучшей версией себя», – сказал Ноа.