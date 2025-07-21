Кьеза не поедет с «Ливерпулем» в турне по Азии «из-за физического состояния»

Федерико Кьеза не поедет с «Ливерпулем » в турне по Гонконгу и Японии.

Как сообщает Liverpool.com, 27-летний вингер не попал в состав мерсисайдцев «из-за физического состояния».

Накануне итальянец забил гол в товарищеском матче со «Сток Сити» (5:0), выйдя на замену на 46-й минуте и отыграв весь второй тайм.

В прошлом сезоне АПЛ Кьеза провел лишь 6 игр, не отметившись результативными действиями.

В июне сообщалось, что Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера.

Во время турне по Азии «Ливерпуль» сыграет с «Миланом» (26 июля) и «Йокогама Маринос» (30 июля).