Стало известно, на каких условиях Лионель Месси хотел продлить контракт с «Барселоной» в 2020 году.
Как сообщает COPE со ссылкой на El Mundo, нападающий просил подписной бонус в размере 10 миллионов евро.
Также Месси требовал выплатить ему сумму, на 3% превышающую ту, которую он потерял, согласившись на снижение зарплаты в «Барсе» в период пандемии коронавируса.
Помимо этого, аргентинец хотел включить в контракт пункт о сумме отступных в размере 10 тысяч евро. Это давало бы ему возможность покинуть клуб при определенных обстоятельствах.
Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 года. В 2021-м он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Его контракт с парижским клубом действует до конца этого сезона.