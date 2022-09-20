Месси требовал у «Барсы» подписной бонус 10 млн евро в 2020-м и компенсацию за снижение зарплаты в пандемию. Он хотел установить отступные 10 000 евро

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Стало известно, на каких условиях Лионель Месси хотел продлить контракт с «Барселоной» в 2020 году. 

Как сообщает COPE со ссылкой на El Mundo, нападающий просил подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

Также Месси требовал выплатить ему сумму, на 3% превышающую ту, которую он потерял, согласившись на снижение зарплаты в «Барсе» в период пандемии коронавируса. 

Помимо этого, аргентинец хотел включить в контракт пункт о сумме отступных в размере 10 тысяч евро. Это давало бы ему возможность покинуть клуб при определенных обстоятельствах.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 года. В 2021-м он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Его контракт с парижским клубом действует до конца этого сезона.

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