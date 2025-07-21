Адвокату арестованного владельца «Торпедо» Соболева запретили общаться со СМИ («Чемпионат»)

Адвокату арестованного владельца «Торпедо» запретили общаться с прессой.

Ранее в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Решением КДК РФС «Торпедо» было исключено из Мир РПЛ в сезоне-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору московского клуба Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу Леониду Соболеву – на 5 лет.

По информации «Чемпионата», адвокату Александру Добровинскому, представляющему интересы Леонида Соболева, постановлением следователя было запрещено общаться со СМИ. Информацию также подтвердил пресс-директор юриста.