Кононов об оскорблениях фанатов «Торпедо»: «Никак не реагирую. Я с этим знаком»
Олег Кононов прокомментировал оскорбления от фанатов.
Во время матча «Торпедо» – «Челябинск» (2:3) домашние болельщики на трибунах скандировали: «Иди ## ###, Кононов Олег».
После игры главный тренер московского клуба прокомментировал инцидент. «Никак не реагирую [на выкрики]]. Я с этим знаком», – заявил Кононов.
В сезоне-2024/25 «Торпедо» под руководством Кононова заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в Мир РПЛ. 10 июля команду исключили из числа участников высшего дивизиона из-за попытки организации договорных матчей.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ТАСС
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