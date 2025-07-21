Кононов об оскорблениях фанатов «Торпедо»: «Никак не реагирую. Я с этим знаком»

Олег Кононов прокомментировал оскорбления от фанатов.

Во время матча «Торпедо» – «Челябинск» (2:3) домашние болельщики на трибунах скандировали: «Иди ## ###, Кононов Олег».

После игры главный тренер московского клуба прокомментировал инцидент. «Никак не реагирую [на выкрики]]. Я с этим знаком», – заявил Кононов.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» под руководством Кононова заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в Мир РПЛ. 10 июля команду исключили из числа участников высшего дивизиона из-за попытки организации договорных матчей.