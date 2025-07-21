Орлов о Жерсоне: «Очень сильное приобретение для «Зенита». Пас – кровеносный сосуд игры, и он им прекрасно владеет. С ним клубу не нужен второй опорник»
Геннадий Орлов отметил удачные замены «Зенита» в матче с «Ростовом».
Команда Сергея Семака дома обыграла ростовчан (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.
«Замечательно вышел на замену Мостовой. Ускорил игру. С выходом Соболева «Зенит» начал цепляться за мячи вверху.
И, конечно, Жерсон. Культура игры, паса видна сразу. Пас – это кровеносный сосуд игры, и Жерсон им прекрасно владеет. Один его перевод на 40 метров чего стоит!
Конечно, Жерсону еще нужно сыграться с партнерами, освоиться. Но очевидно, что это очень сильное приобретение для «Зенита». Техничный, с ударом, может забить.
С Жерсоном «Зениту» не нужен второй опорник – он способен вести игру», – сказал журналист и комментатор Геннадий Орлов.
Купленный за 25 млн евро Жерсон дебютировал за «Зенит». Семак сделал две замены в перерыве игры с «Ростовом» при 0:1
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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