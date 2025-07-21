Орлов о Жерсоне: «Очень сильное приобретение для «Зенита». Пас – кровеносный сосуд игры, и он им прекрасно владеет. С ним клубу не нужен второй опорник»

Геннадий Орлов отметил удачные замены «Зенита» в матче с «Ростовом».

Команда Сергея Семака дома обыграла ростовчан (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ .

«Замечательно вышел на замену Мостовой . Ускорил игру. С выходом Соболева «Зенит» начал цепляться за мячи вверху.

И, конечно, Жерсон. Культура игры, паса видна сразу. Пас – это кровеносный сосуд игры, и Жерсон им прекрасно владеет. Один его перевод на 40 метров чего стоит!

Конечно, Жерсону еще нужно сыграться с партнерами, освоиться. Но очевидно, что это очень сильное приобретение для «Зенита ». Техничный, с ударом, может забить.

С Жерсоном «Зениту» не нужен второй опорник – он способен вести игру», – сказал журналист и комментатор Геннадий Орлов .

Купленный за 25 млн евро Жерсон дебютировал за «Зенит». Семак сделал две замены в перерыве игры с «Ростовом» при 0:1

Мышление Жерсона спасло странный план Семака