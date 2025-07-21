Артета о новичках «Арсенала»: «Субименди отказался от нескольких хороших вариантов – он может многое привнести в команду. Мадуэке покажет, на что способен»

Микель Артета ответил на вопрос о новичках «Арсенала».

О трансфере Мартина Субименди

«Это был очень долгий процесс. У него было много возможностей решить, хочет ли он перейти. Хорошая новость в том, что «Арсенал» потрясающий клуб, и все хотят в него перейти. Он отказался от нескольких очень хороших вариантов (на футболиста претендовал «Реал» – Спортс’‘), чтобы присоединиться к нам.

Мы все очень впечатлены тем, что увидели за последние семь-десять дней. Когда игрок работает с вами каждый день, видишь его характер, личность, интеллект и то, сколько он может привнести в команду. Я очень рад этому».

О подписании Нони Мадуэке в числе других игроков из «Челси» за последние несколько сезонов

«Возможно, это потому, что у них есть отличные футболисты, и их много! Но мы стараемся сосредоточиться на игроках, которых хотим подписать, независимо от того, в каком клубе они играют. Вероятно, это совпадение.

Что не является совпадением, так это состав и уровень команды. Будучи здесь, хочу поздравить их с победой на клубном чемпионате мира, потому что считаю это большим достижением для них.

Что касается Нони, я очень, очень рад. Вы видели реакцию всех игроков, особенно тех, кто его хорошо знает. Сейчас ему нужен небольшой перерыв, но скоро он будет с нами и покажет, на что способен», – сказал главный тренер «Арсенала ».