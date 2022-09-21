получит десятки миллионов евро в случае ухода из «Барселоны» следующим летом.

Летом 2022 года вингер договорился с «блауграной» о продлении контракта до 2024 года. Француз не получил никаких подписных бонусов за продление.

Однако в новое соглашение включили пункт об отступных в 50 млн евро, которые действуют летом 2023 года, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Если следующим летом пункт об отступных будет активирован, Дембеле и его агенты получат 50% от суммы – 25 млн евро.

Отмечается, что «Барса» пошла на такую договоренность, чтобы не платить подписной бонус и избежать потенциальных финансовых проблем в этом сезоне.

«Барселона» продлила Дембеле и будет платить ему на 40% меньше. Похоже, это победа Хави