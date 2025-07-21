Защитник «Шинника» Лысцов избежал серьезной травмы в матче с «Уралом». Игрока, врезавшегося головой в соперника, унесли на носилках
Виталий Лысцов был близок к тому, чтобы получить тяжелую травму.
Защитник «Шинника» досрочно завершил матч против «Урала» в 1-м туре Лиги Pari-2025/26 (0:1). На 71-й минуте встречи Лысцов врезался головой в соперника во время выноса мяча и после этого рухнул на газон.
Игру сразу остановили, на поле вскоре появились врачи. Лысцов был заменен на Даниила Корнюшина и покинул поле на носилках. После матча журналист Сергей Ильев сообщил, что футболист получил ушиб.
В следующем матче «Шинник» 25 июля сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Урал» 28 июля примет «Черноморец».
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
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