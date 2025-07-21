ЦСКА поздравил с днем рождения замруководителя администрации Путина Орешкина: «Желаем Максиму Станиславовичу здоровья, успехов и побед нашей команды!»
ЦСКА поздравил Максима Орешкина с днем рождения в соцсетях.
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Владимира Путина родился 21 июля 1982 года. В 2020 году Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.
«Поздравляем с днем рождения нашего преданного болельщика – Максима Станиславовича Орешкина! 🎂
Руководство и коллектив, тренеры и игроки желают Максиму Орешкину здоровья, успехов и побед нашей команды! 🐴» – говорится в сообщении армейцев.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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