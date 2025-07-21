ЦСКА поздравил с днем рождения замруководителя администрации Путина Орешкина: «Желаем Максиму Станиславовичу здоровья, успехов и побед нашей команды!»

ЦСКА поздравил Максима Орешкина с днем рождения в соцсетях.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Владимира Путина родился 21 июля 1982 года. В 2020 году Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА .

«Поздравляем с днем рождения нашего преданного болельщика – Максима Станиславовича Орешкина! 🎂

Руководство и коллектив, тренеры и игроки желают Максиму Орешкину здоровья, успехов и побед нашей команды! 🐴» – говорится в сообщении армейцев.