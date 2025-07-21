Месси первым в истории МЛС признан лучшим игроком дня по 5+ раз в двух сезонах
Лионель Месси признан лучшим футболистом игрового дня в 5-й раз в этом сезоне МЛС.
В ночь на воскресенье форвард «Интер Майами» сделал дубль и ассист в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс» (5:1).
Таким образом, 38-летний аргентинец стал первым в истории лиги футболистом, признававшимся лучшим игроком дня не менее чем по 5 раз в двух сезонах.
В 2024 году Месси получал эту награду 6 раз, повторив рекорд МЛС, установленный Джейсоном Крейсом в 1999 году. Такого же результата в 2019-м добился Карлос Вела.
Месси забил 18 голов в 18 матчах в сезоне МЛС и делит с Серриджем лидерство в гонке бомбардиров. У Лео на 6 игр меньше и 0 мячей с пенальти против 5 у Сэма
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MLSsoccer.com
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