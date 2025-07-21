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«Аль-Хилаль» не сыграет в Суперкубке Саудовской Аравии в августе из-за усталости игроков и короткого отпуска после КЧМ

«Аль-Хилаль» отказался от участия в Суперкубке Саудовской Аравии из-за КЧМ.

Клуб сообщил, что не примет участие в розыгрыше Суперкубка сезона-2025/26, который пройдет с 19 по 23 августа. «Аль-Хилаль» также уведомил о своем решении Федерацию футбола Саудовской Аравии (SAFF).

В полуфинале турнира команда из Эр-Рияда должна была сыграть с «Аль-Кадисией», в другом матче встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

«Жеребьевка Суперкубка Саудовской Аравии состоялась 19 июня 2025 года, всего через день после стартового матча «Аль-Хилаля» против «Реала» на групповом этапе клубного чемпионата мира в США. Представитель Саудовской Аравии достойно продолжил выступление на турнире, выйдя в 1/8 финала, а затем и в четвертьфинал, который состоялся 4 июля.

После этого матча команде пришлось остаться в Орландо еще на три дня из-за ограничений на перелет, из-за чего отпуск игроков сократился всего до 24 дней в случае отказа от участия и до 21 дня с учетом участия клуба в Суперкубке. Это нарушает пункт 5.6 обязательных контрактов, включенных в приложения к Регламенту о профессионализме и статусе игроков, изданному SAFF, в котором говорится, что игроки имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 28 дней – условие, включенное в контракты всех игроков первой команды «Аль-Хилаля».

Из-за этих исключительных обстоятельств ежегодный отпуск игроков совпал с предсезонной подготовкой клубов-конкурентов. В результате «Аль-Хилаль» был вынужден отложить начало собственной подготовки к предстоящему сезону, что еще больше усилило конкурентный дисбаланс между клубами-участниками.

Кроме того, в расписании внутренних соревнований, опубликованном 1 июня, не упоминалось, что Суперкубок пройдет в Гонконге. О месте проведения турнира было объявлено только 13 июня – к этому моменту «Аль-Хилаль» уже вылетел в США. Дата окончания участия [на клубном ЧМ] на тот момент была неизвестна.

Решение было принято после проверки физического состояния ряда игроков, которые проявили признаки крайней усталости после напряженного сезона, длившегося целый год и одну неделю. Многие игроки также принимали участие в сборах национальных команд без отдыха, сразу же отправившись на клубный чемпионат мира. Это увеличивает риск получения травм.

Таким образом, решение не участвовать в турнире отвечает интересам не только клуба, но и сборной Саудовской Аравии, которая в октябре готовится к тренировочному сбору в преддверии плей-офф квалификации чемпионата мира, в котором, как ожидается, примут участие многие игроки «Аль-Хилаля», – говорится в заявлении клуба.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аль-Хилаля»
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