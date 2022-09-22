Член президиума Боснии Додик: «Ожидаю, что матч с Россией состоится. Спорт укрепляет дружбу»

Лидер боснийских сербов рассчитывает, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины состоится.

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик (функции политического лидера в стране разделены между тремя людьми: один босниец, один хорват и один серб. Додик представляет сербов – прим. Sports.ru), недавно посетивший Кремль для встречи с Владимиром Путиным, считает, что спорт укрепляет дружбу.

«Данная игра является довольно специфичной. Я, честно признаюсь, не являюсь болельщиком сборной Боснии и Герцеговины.

Но, в то же время, благодарен футбольному совету Боснии и Герцеговины, что он позволил и создал условия для проведения подобного матча», – сказал Додик.

Политик отметил, что половина Боснии и Герцеговины со стороны мусульманско-боснийской части выступает против данной игры.

«Но я ожидаю, что игра состоится. При этом некоторые игроки из этой части страны могут просто не выйти на поле.

Но я считаю, что это прекрасное событие, потому что спорт только укрепляет дружбу. И, конечно, если у меня будет возможность, я буду следить за матчем, прежде всего, из-за того, что играет Российская Федерация», – заявил член президиума Боснии и Герцеговины.

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