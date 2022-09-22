В 98 лет умер основатель футбольной школы «Смена» Бесов. «Зенит» и РФС выразили соболезнования

Скончался основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов.

Ему было 98 лет. Бесов родился 16 апреля 1924 года в Ленинграде. Начинал футбольную карьеру в «Красной Заре», участвовал в Великой Отечественной войне, награжден боевыми орденами и медалями.

В 1968-м по инициативе Дмитрия Николаевича была организована СДЮШОР «Смена», он оставался ее директором до июля 2005-го. В 2009-м «Смена» реорганизована в «Газпром»-Академию. В 2014-м Академии присвоено имя Дмитрия Бесова.

и РФС выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Бесова.

«Под руководством Дмитрия Николаевича было подготовлено большое количество талантливых кадров как для петербургского, так и для всего российского футбола. В их числе – игроки национальной сборной: Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и другие.

РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича», – говорится в сообщении РФС