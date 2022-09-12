Календарь Мир РПЛ будет принимать общее собрание лиги, а утверждать – исполком РФС. Так решили клубы

Клубы Мир РПЛ поддержали предложение об оптимизации регулирования процедуры составления календаря.

Представители клубов проголосовали за эту инициативу на общем собрании. Там рассмотрели несколько вариантов изменений регламента чемпионата.

«Одобренный большинством голосов клубов вариант означает, что календарь чемпионата должен приниматься общим собранием лиги и утверждаться исполкомом РФС, а расписание игровых туров (даты и время начала матчей) сможет определять администрация РПЛ», – говорится в сообщении лиги.