«Барса» хочет бесплатно подписать Иньиго летом в случае ухода Пике. Жерар станет свободным агентом, если сыграет менее 35% минут за сезон

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«Барселона» может подписать Иньиго Мартинеса летом, если Жерар Пике уйдет из клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, у каталонского клуба есть большой список потенциальных новичков в оборону, но в «Барсе» считают защитника «Атлетика» главным кандидатом на замену Пике. Контракт Жерара с клубом закончится летом 2023 года, если защитник отыграет менее 35% игрового времени в текущем сезоне.

Прошлым летом «Барса» сообщила Пике, что у него будет меньше игрового времени в сезоне-2022/23. Несмотря на это, игрок решил остаться в команде, чтобы побороться за место в стартовом составе.

Контракт Мартинеса с «Атлетиком» действует до лета 2023 года, и пока игрок не намерен подписывать новое соглашение.

Таким образом, в случае ухода Пике «Барса» может бесплатно подписать Иньиго.

В июле «Барселона» договорилась с 31-летним защитником об условиях контракта сроком на 4 года, однако трансфер не был оформлен из-за нежелания «Атлетика» продавать игрока и перехода в каталонский клуб Жюля Кунде.

В этом сезоне испанец сыграл в двух матчах Ла Лиги за «Атлетик». Его статистику можно найти здесь

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