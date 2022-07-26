«Барса» не подпишет Иньиго этим летом из-за Кунде. Его могут взять бесплатно в 2023-м, если уйдет Пике

вряд ли подпишет защитника Иньиго Мартинеса этим летом.

Как пишет As, 31-летнего центрального защитника не подпишут, если состав «Барселоны» пополнит Жюль Кунде, сейчас выступающий за «Севилью». Сейчас, как считает каталонский клуб, невозможно подписать и Кунде, и Мартинеса.

Однако «Барселона» сообщила игроку, что следующим летом из клуба может уйти . Также Хави оценит уровень игры и . Если кто-то из них уйдет, то «Барса», скорее всего, попытается подписать Мартинеса, который станет свободным агентом следующим летом.

Иньиго хотел бы получить от «Барсы» какие-то гарантии, так как для Уго Уриарте, нового президента «Атлетика», подписание нового контракта с защитником является главной задачей. Поэтому Иньиго еще предстоит решить, будет ли он ждать предложения от «Барселоны» до января.